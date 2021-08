Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OSE Immuno : un 1er patient inclus dans un essai de phase II information fournie par Cercle Finance • 25/08/2021 à 18:24









(CercleFinance.com) - Le laboratoire Servier etOSE Immunotherapeutics annoncent l'inclusion du premier patientdans l'essai clinique de phase 2visant à évaluer l'efficacité et la tolérance d'OSE-127/S95011 chez des patients souffrant du syndrome deSjögren, menésous la promotion deServier. Une première étude dephase 2,menée sousla promotion d'OSE Immunotherapeutics, est aussi en cours dans la rectocolite hémorragique. Dans le cadre de l'accord qui lie les deux partenaires, deux paiements sont prévus au profit d'OSE Immunotherapeutics:unpremierpaiementde 5 MEnotammentau moment del'inclusion du premier patient dans l'étudeclinique de phase 2aet unsecond paiement de 15 ME si Servier lève l'optionà lafindes deux études de phase II.

Valeurs associées OSE IMMUNO Euronext Paris -3.71%