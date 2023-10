OSE Immuno: résultats 'très prometteurs' d'un essai clinique information fournie par Cercle Finance • 16/10/2023 à 09:37

(CercleFinance.com) - OSE Immunotherapeutics a fait état lundi de premiers résultats 'très prometteurs' concernant un essai clinique de phase 1/2 évaluant son anticorps monoclonal chez des patients atteints de tumeurs solides.



D'après la biotech, ces données ont montré des premiers signes d'efficacité chez les 13 premiers patients inclus, présentant huit types de tumeur, qu'ils soient traités à la dose de 100 et 300 mg toutes les trois semaines ou à la dose de 600 mg toutes les six semaines.



Dans le détail, trois réponses ont été rapportées chez 11 patients ayant eu au moins une évaluation tumorale post-inclusion, dont une réponse partielle chez un patient atteint d'un carcinome hépatocellulaire (réduction tumorale de 81 %) après une seule dose de 300 mg.



Deux réponses partielles, pas encore confirmées, ont par ailleurs été observées à la dose de 600 mg, l'une dans un carcinome anal à cellules squameuses (réduction tumorale de 46%) et l'autre dans un sarcome pléomorphe indifférencié (réduction tumorale de 33%).



Dans un communiqué, OSE évoque des premiers résultats 'positifs' et jugés 'encourageants' en vue de la poursuite du développement clinique d'OSE-279 en monothérapie dans des indications de niche pré-identifiées touchant des cancers à fort besoin médical.



'Ce produit pourra également être exploré en combinaison avec d'autres candidats médicaments d'OSE ou avec des actifs externes ouvrant la voie à des nouveaux partenariats potentiels', explique la société de biotechnologie.



OSE-279 est un anticorps monoclonal humanisé anti-PD1 qui bloque à la fois les ligands de PD1 surexprimés par les cellules tumorales et le microenvironnement tumoral, tout en visant d'autres nouvelles cibles d'immunothérapie.



Les résultats de cet essai ont été présentés à l'occasion de la conférence AACR-NCI-EORTC International Conference on Molecular Targets and Cancer Therapeutics qui s'est clôturée hier à Boston.



Coté à la Bourse de Paris, le titre OSE Immunotherapeutics grimpait de près de 10% lundi matin dans les premiers échanges suite à ces informations.