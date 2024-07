Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client OSE Immuno: résultats prometteurs dans la leucémie information fournie par Cercle Finance • 01/07/2024 à 12:45









(CercleFinance.com) - OSE Immunotherapeutics grimpe de 8% lundi à la Bourse de Paris suite à l'annonce de la publication de résultats précliniques sur la leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) dans la revue scientifique 'Blood'.



L'abstract rapporte que l'immunothérapie IL-7R Lusvertikimab développée par OSE a montré une efficacité in vivo 'significative' dans des modèles précliniques issus d'échantillons de ce cancer chez l'enfant.



Ces données précliniques sont issues d'un programme de recherche mené en collaboration par OSE Immunotherapeutics et le Centre Médical Universitaire Schleswig-Holstein de Kiel (Allemagne).



D'après les auteurs, le Lusvertikimab pourrait constituer une nouvelle option prometteuse en immunothérapie, voire pour améliorer significativement les traitements de la LAL et ''issue de la maladie réfractaire ou en rechute.



Les options de traitement restent très limitées pour cette maladie aujourd'hui, d'où le besoin médical urgent de disposer d'approches thérapeutiques innovantes.



Le Lusvertikimab cible les cellules de la LAL à travers un double mode d'action: d'une part en bloquant les signaux prolifératifs induits par l'interleukine-7 et de l'autre en entraînant l'élimination des cellules leucémiques par les macrophages.





