OSE Immuno: quatre posters présentés au congrès de l'ASCO information fournie par Cercle Finance • 07/06/2022 à 11:05

(CercleFinance.com) - L'action OSE Immunotherapeutics a pris le chemin de la hausse mardi matin à la Bourse de Paris suite à la présentation de quatre posters à l'ASCO, un congrès dédié à la cancérologie.



A en croire les patients traités, une étude de phase 3 dans le cancer du poumon non à petites cellules a montré des résultats 'significativement meilleurs' avec Tedopi, son produit le plus avancé, en comparaison de la chimiothérapie.



Dans cette population difficile à traiter, Tedopi a en effet permis d'améliorer significativement la survie globale des patients et de maintenir leur qualité de vie, selon les données rapportées par les patients.



Un second poster a par ailleurs mis en évidence des premiers résultats intérimaires jugés 'très intéressants' pour Tedopi dans le cancer du pancréas avancé, une forme de cancer très agressive et généralement de mauvais pronostic.



Par ailleurs, deux autres présentations ont exposé le design de deux études cliniques en cours pour Tedopi, l'un promu et mené par la fondation italienne FoRT et l'autre par le groupe de recherche clinique Arcagy-gineco.



Suite à ces annonces, le titre OSE Immuno progressait de 1,6% mardi matin, après avoir pris un temps près de 3%.