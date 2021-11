Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OSE Immuno : premiers signaux prometteurs sur le vaccin Covid information fournie par Cercle Finance • 30/11/2021 à 12:12









(CercleFinance.com) - OSE Immunotherapeutics grimpe de presque 8% en Bourse mardi après avoir dévoilé de premiers résultats positifs autour de CoVepiT, son vaccin anti-Covid actuellement en cours de développement. La société biotechnologique indique que ces nouvelles données cliniques confirment la bonne tolérance de CoVepiT, ainsi qu'un 'très bon niveau de réponse' des cellules T chez les volontaires sains vaccinés. Ces signaux précliniques jugés 'prometteurs' oriente le développement chez les patients immunodéprimés présentant une faible réponse anticorps aux vaccins anti-Covid déjà présents sur le marché, ajoute OSE. La biotech précise par ailleurs que les épitopes de CoVepiT restent indépendants des mutations identifiées dans les variants actuels et émergents, comme le Delta ou Omicron. Après ces annonces, le spécialiste des immunothérapies affichait un gain de 7,7% à la Bourse de Paris mardi à l'approche de la mi-journée.

Valeurs associées OSE IMMUNO Euronext Paris +9.04%