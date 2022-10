Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OSE Immuno: point d'étape autour du vaccin contre le cancer information fournie par Cercle Finance • 20/10/2022 à 18:18









(CercleFinance.com) - OSE Immunotherapeutics annonce un point d'étape sur Tedopi®, une immunothérapie d'activation des lymphocytes T spécifiques contre les cellules cancéreuses, développé dans le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) au stade avancé ou métastatique, dans le cancer de l'ovaire et le cancer du pancréas.



Tedopi® est le premier vaccin thérapeutique contre le cancer ayant montré des résultats d'efficacité cliniquement significatifs associés à un meilleur profil de tolérance et de qualité de vie versus comparateur (traitement de référence à base de chimiothérapie), indique le laboratoire.



Le vaccin pourrait potentiellement devenir un nouveau traitement de référence dans le cancer du poumon non à petites cellules après échec de l'immunothérapie.



Des réunions sont prévues avec les Agences réglementaires pour valider le nouveau protocole de l'essai clinique confirmatoire de Phase 3 dans le CPNPC.







