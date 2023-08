Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OSE Immuno: obtention d'une aide publique information fournie par Cercle Finance • 01/08/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - OSE Immunotherapeutics annonce avoir reçu une aide à l'innovation de 200.000 euros du Gouvernement Français et de la Région Pays de la Loire, dans le cadre du plan d'investissement 'France 2030' opéré par Bpifrance.



La société explique que cette subvention permettra de la 'soutenir dans le développement d'immunothérapies de nouvelle génération basées sur les atouts uniques que l'ARN thérapeutique pourrait offrir en tant que nouvelle modalité first-in-class'.





Valeurs associées OSE IMMUNO Euronext Paris 0.00%