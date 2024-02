Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client OSE Immuno: le titre s'envole, partenariat avec AbbVie information fournie par Cercle Finance • 28/02/2024 à 11:45









(CercleFinance.com) - Le titre OSE Immunotherapeutics s'envole mercredi à la Bourse de Paris suite à la signature d'un partenariat stratégique avec le groupe biopharmaceutique américain AbbVie.



Vers 11h30, le titre de la société nantaise d'immunothérapies figure en tête des plus fortes hausses du marché parisien avec un gain de plus de 58%.



Réservé à la hausse en début de journée, le titre avait pris jusqu'à 82% autour de 9h30.



L'accord de collaboration et de licence conclu avec AbbVie porte sur le développement d'un anticorps monoclonal innovant, OSE-230, conçu pour résoudre l'inflammation chronique.



Aux termes du partenariat, OSE Immunotherapeutics recevra un paiement de 48 millions de dollars à la signature du contrat et pourrait recevoir jusqu'à 665 millions de dollars supplémentaires sous la forme de paiements d'étapes.



Dans une note de réaction, les analystes de Degroof Petercam - à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 7,3 euros - évoquent un 'accord historique' du point de vue de la société.



D'après la maison d'investissement belge, OSE devrait allouer ces fonds à son étude clinique de phase 3 sur Tedopi, son produit le plus avancé qui fait actuellement l'objet d'essais en oncologie dans plusieurs tumeurs solides.





Valeurs associées OSE IMMUNO Euronext Paris +55.82%