OSE Immuno: le titre grimpe, un essai clinique démarre information fournie par Cercle Finance • 04/05/2022 à 10:44









(CercleFinance.com) - OSE Immunotherapeutics a annoncé mercredi que son partenaire Boehringer Ingelheim avait démarré une étude clinique de Phase 1 avec son anticorps monoclonal BI 765063 dans deux types de cancers avancés difficiles à traiter.



La société biotechnologique française indique qu'un premier patient a été traité dans cet essai mené en combinaison avec l'anticorps anti-PD-1 ezabenlimab, issu du portefeuille Boehringer.



Cette étude clinique internationale vise à évaluer l'efficacité du traitement chez des patients atteints d'un carcinome hépatocellulaire (CHC) métastatique ou récurrent, ou d'un carcinome à cellules squameuses

de la tête et du cou (CCSTC), des tumeurs très invalidantes.



D'un point de vue financier, le démarrage de l'étude a déclenché un paiement d'étape de 10 millions d'euros de Boehringer Ingelheim à OSE Immunotherapeutics.



Suite à cette annonce, les analystes de Degroof Petercam - qui sont à l'achat sur le titre OSE - ont relevé leur objectif de cours de 14,6 à 15 euros, ce qui correspond à un potentiel haussier de 120% par rapport au cours de clôture d'hier soir.



En Bourse de Paris, l'action de la biotech grimpait de plus de 9% mercredi matin.



Pour mémoire, Boehringer Ingelheim a fait l'acquisition des droits exclusifs de BI 765063 dans le cadre d'un accord de licence et de collaboration.





