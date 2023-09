OSE Immuno: l'envolée se poursuit, +102% en deux jours information fournie par Cercle Finance • 13/09/2023 à 12:01

(CercleFinance.com) - L'action OSE Immunotherapeutics poursuit son envolée à la Bourse de Paris mercredi matin, à tel point que le titre a dû être un temps réservé à la hausse face à la ruée des acheteurs sur la valeur.



Vers 11h30, son cours de Bourse s'apprécie encore de 25% après avoir déjà gagné plus de 61% la veille, ce qui correspond à un gain de 102% en deux jours.



Cette frénésie boursière faite suite à la publication, lundi soir, de résultats de phase 3 positifs sur Tedopi, son vaccin contre le cancer, dans la revue 'Annals of Oncology'.



Selon ces données, Tedopi a permis une diminution significative de 41% du risque de décès chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) avancé ou métastatique en troisième ligne de traitement.



Un taux de survie globale à un an de 44,4% a également été observé chez ces patients, déjà lourdement traités, contre 27,5% avec la chimiothérapie



'Au-delà de la confirmation du potentiel de Tedopi en tant que vaccin contre le cancer, ce qui a permis cette progression spectaculaire, c'est une large couverture médiatique avec l'intervention notamment de KOLs qui ont discuté les perspectives et l'espoir que représente Tedopi dans le paysage des immunothérapies', expliquent les analystes d'Invest Securities.



Si le succès d'une biotech dépend d'une multitude de facteurs, il repose en effet sur sa capacité à séduire les leaders d'opinion ('key opinion leaders' ou 'KOL') de son secteur, souvent des médecins, des professeurs ou des chercheurs reconnus au sein de leur discipline.



'Nous pensons que cette présentation va aider à mettre encore plus en évidence le potentiel de Tedopi chez certains patients atteints de CPNPC au sein de la communauté scientifique et chez les investisseurs, et nous attendons avec impatience le démarrage du nouvel essai de phase 3 prévu en 2024', ajoute David Seynnaeve, analyste chez Degroof Petercam.