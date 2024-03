Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client OSE Immuno: fin du recrutement d'un essai pour le RCH information fournie par Cercle Finance • 18/03/2024 à 08:01









(CercleFinance.com) - OSE Immunotherapeutics annonce aujourd'hui la fin du recrutement dans l'essai clinique de Phase 2b évaluant l'anticorps monoclonal antagoniste du récepteur à l'IL-7 Lusvertikimab (OSE-127) chez des patients atteints de rectocolite hémorragique (RCH), une étude promue et menée par OSE Immunotherapeutics.



L'étude de Phase 2 CoTikiS, randomisée, en double aveugle versus placebo, évalue l'efficacité et la tolérance de Lusvertikimab versus placebo chez des patients atteints de RCH active modérée à sévère, naïfs de tout traitement ou après échec, perte de réponse ou intolérance à un ou des traitement(s) antérieur(s).



Une analyse de futilité intérimaire a été menée avec succès chez les 50 premiers patients (soit 33 % du nombre total de patients prévus dans l'étude) ayant terminé la phase d'induction de l'essai.



Les premiers résultats d'efficacité post-phase d'induction (critère principal à la semaine 10) et une première évaluation après 6 mois de traitement dans la phase d'extension en ouvert sont attendus dans les prochains mois (mi-2024).



Nicolas Poirier, Directeur général d'OSE Immunotherapeutics, a déclaré : ' Nous sommes très heureux de la fin du recrutement dans la Phase 2 évaluant Lusvertikimab dans la rectocolite hémorragique, une étape majeure pour la Société et le développement du produit. Nous attendons maintenant les principaux résultats de cette étude d'efficacité prévus dans les 6 prochains mois pour confirmer le potentiel de Lusvertikimab comme une option thérapeutique 'first-in-class' innovante dans une maladie inflammatoire chronique et invalidante de l'intestin. Des résultats positifs d'efficacité clinique de Lusvertikimab dans la rectocolite hémorragique mi-2024 pourraient également susciter un fort catalyseur dans les mois à venir et dynamiser la présence d'OSE dans ce domaine en croissance de l'inflammation chronique '.





