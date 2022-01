Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OSE Immuno: feu vert de la FDA pour Veloxis Pharmaceuticals information fournie par Cercle Finance • 31/01/2022 à 18:07









(CercleFinance.com) - OSE Immunotherapeutics annonce que la Food & Drug Administration (FDA) des Etats-Unis a accepté la demande d'Investigational New Drug (IND) formulée par Veloxis Pharmaceuticals pour un essai clinique portant sur le VEL-101/FR104.



Cette étape importante a été obtenue par Veloxis Pharmaceuticals dans le cadre de l'accord de licence mondiale signé en avril 2021 selon lequel OSE Immunotherapeutics a octroyé à Veloxis Pharmaceuticals les droits mondiaux pour développer, fabriquer et enregistrer FR104, un fragment d'anticorps monoclonal antagoniste de CD28, dans toutes les indications de transplantation.



Selon cet accord, l'acceptation de la demande d'IND aux Etats-Unis déclenche le versement d'un paiement d'étape de 5 millions d'euros de Veloxis Pharmaceuticals à OSE Immunotherapeutics.



En parallèle, OSE Immunotherapeutics conserve tous les droits pour développer FR104 dans les maladies auto-immunes.







Valeurs associées OSE IMMUNO Euronext Paris 0.00%