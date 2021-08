Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OSE Immuno : essai de phase 2 sur le cancer de l'ovaire information fournie par Cercle Finance • 26/08/2021 à 18:27









(CercleFinance.com) - OSE Immunotherapeuticset legroupe coopérateur françaisARCAGY-GINECOannoncent la randomisation de la première patiente dans un essai clinique de phase 2 évaluant le vaccin Tedopi en monothérapie et en combinaison avec Keytruda (pembrolizumab) dans le cadre d'un traitement de maintenance chez des patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire en rechute après échec d'une chimiothérapie. 'L'inclusion de la première patiente par notre groupe partenaire en oncologie représente une étape importante dans le développement de Tedopi en explorant l'impact du produit dans une nouvelle indication de cancer. Nous attendons des premiers résultats début 2025 sur le potentiel d'une stratégie innovante de combinaison avec un checkpoint inhibiteur anti-PD-1',ajoute Alexis Peyroles, Directeur général d'OSE Immunotherapeutics.

Valeurs associées OSE IMMUNO Euronext Paris -2.12%