OSE Immuno : entouré après l'annonce d'une nouvelle étude

(CercleFinance.com) - OSE Immuno bondit de 11%, au lendemain de l'annonce de la randomisation, avec ARCAGY-GINECO, de la première patiente dans un essai clinique de phase 2 évaluant le vaccin Tedopi dans le cancer de l'ovaire en rechute après échec d'une chimiothérapie. Cette annonce vient s'ajouter à 'une rentrée très remarquée avec une dernière semaine d'août riche en annonces positives', selon Invest Securities, qui pointe aussi une autre étude clinique annoncée récemment dans le syndrome de Sjögren. 'Plusieurs autres jalons sont attendus d'ici la fin de l'année, ce qui devrait durablement soutenir l'intérêt porté sur le titre à court terme', estime le bureau d'études, qui réitère son conseil 'achat' et son objectif de cours de 14,3 euros.

Valeurs associées OSE IMMUNO Euronext Paris +13.19%