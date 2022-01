Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OSE Immuno: en recul après la démission du directeur général information fournie par Cercle Finance • 17/01/2022 à 13:42









(CercleFinance.com) - OSE Immunotherapeutics recule de près de 3% à la suite de l'annonce du départ d'Alexis Peyroles en tant que directeur général de la société. La recherche d'un nouveau directeur général a démarré avec l'aide d'un cabinet de recrutement international de premier plan.



Pour l'heure, Dominique Costantini, actuellement présidente du conseil d'administration d'OSE Immunotherapeutics et directrice générale de 2012 à 2018, a été nommée directrice générale intérimaire, avec effet immédiat.



Alexis Peyroles a démissionné pour des raisons de santé, il restera impliqué dans les avancées de la société. Il va continuer à la soutenir pendant les prochains mois à travers une mission de consultant afin d'assurer une passation fluide.





