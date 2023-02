OSE Immuno: en hausse, le point d'étape jugé de bon augure information fournie par Cercle Finance • 23/02/2023 à 12:12

(CercleFinance.com) - OSE Immuno s'adjuge plus de 4% à la Bourse de Paris jeudi après avoir réalisé un point d'étape sur son anticorps monoclonal OSE-127, développé en partenariat avec Servier.



Dans un communiqué, la société biotechnologique fait état de la publication en ligne dans la revue médicale 'The Journal of Immunology' des résultats cliniques positifs de Phase 1 sur OSE-127/S95011, montrant le bon profil de sécurité et de tolérance du produits.



Selon Nicolas Poirier, le directeur général d'OSE, la publication de l'article, qui figure parmi les plus lus sur le site, atteste de la valeur des résultats de Phase 1.



Développé en partenariat avec Servier, l'OSE-127/S95011 fait actuellement l'objet d'une étude de Phase 2 dans la rectocolite hémorragique et d'une autre dans le syndrome de Sjögren, une maladie auto-immune qui se caractérise par une sécheresse buccale et oculaire.



Le recrutement de patients dans l'essai de Phase 2a dans le syndrome de Sjögren primaire est terminé et les premiers résultats sont attendus au cours du premier semestre 2023.



Nicolas Poirier se dit 'confiant' dans le fait que ces études permettront de positionner OSE-127 comme un nouveau traitement 'best-in-class' pour les patients dans ces deux maladies inflammatoires chroniques.