OSE Immuno: dopé par des résultats positifs sur Tedopi information fournie par Cercle Finance • 12/09/2023 à 12:14

(CercleFinance.com) - L'action OSE Immunotherapeutics signe de loin la plus forte hausse du marché parisien mardi matin au lendemain de l'annonce de la publication de résultats de phase 3 positifs sur Tedopi, son vaccin contre le cancer, dans la revue 'Annals of Oncology'.



Vers 12h00, le titre bondit de plus de 57% tandis que l'indice CAC Mid & Small se replie au même moment de 0,2%.



D'après le Professeur Benjamin Besse, directeur de la recherche clinique de Gustave Roussy (Villejuif) et investigateur principal de l'essai, Tedopi a permis une diminution significative de 41% du risque de décès chez des patients atteints d'un cancer du poumon avancé non à petites cellules (CPNPC) avancé ou métastatique en troisième ligne de traitement.



Tedopi en monothérapie a également été associé à un meilleur profil de tolérance et à une qualité de vie maintenue, fait valoir la société.



Un taux de survie globale à un an de 44,4% contre 27,5% avec la chimiothérapie a également été observé, avec un gain 'cliniquement pertinent' en médiane de survie globale de 3,6 mois puisque la survie globale médiane a atteint 11,1 mois avec Tedopi versus 7,5 mois avec le traitement standard.



Un essai de phase 3 pivot confirmatoire est en cours de préparation, avec un premier patient attendu début 2024, en vue d'un enregistrement de Tedopi en résistance secondaire aux aux inhibiteurs de points de contrôle (IPC), cette fois en deuxième ligne du traitement du cancer du poumon non à petites cellules.