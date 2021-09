Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OSE Immuno : données prometteuses dans les tumeurs solides information fournie par Cercle Finance • 16/09/2021 à 18:21









(CercleFinance.com) - OSE Immunotherapeutics annonce qu'il présentera 'de nouvelles données prometteuses' concernant l'inhibiteur de SIRPa BI 765063 chez des patients atteints de tumeurs solides avancées, à l'occasion du congrès de l'ESMO (European Society for Medical Oncology) qui se tient du 16 au 21 septembre 2021. Selon le laboratoire, ces données 'très intéressantes' issues de l'escalade de dose de l'essai d'un essai de Phase 1, montrent 'des premiers signes d'efficacité clinique de BI 765063 en combinaison avec l'anti-PD-1 BI 754091 chez des patients souffrant de tumeurs à microsatellites stables (MSS)'. ' Nous sommes impatients d'avancer sur l'étape d'expansion de la Phase 1 pour confirmer le potentiel de l'approche d'une combinaison de ces deux produits comme une stratégie thérapeutique pertinente dans les tumeurs solides ', a commenté Alexis Peyroles, directeur général d'OSE Immunotherapeutics.

Valeurs associées OSE IMMUNO Euronext Paris -0.37%