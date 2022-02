Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OSE Immuno: désignation Fast Track de la FDA pour VEL-101 information fournie par Cercle Finance • 18/02/2022 à 14:53









(CercleFinance.com) - OSE Immunotherapeutics annonce que Veloxis Pharmaceuticals a obtenu la désignation 'Fast Track' de la FDA américaine pour VEL-101, un immunosuppresseur de maintenance développé dans la prophylaxie du rejet d'allogreffe chez des patients transplantés rénaux.



La désignation 'Fast Track' est accordée par la FDA pour faciliter le développement et accélérer l'examen de médicaments destinés à traiter des pathologies graves et qui répondent à des besoins médicaux non satisfaits.



VEL-101 a été licencié par OSE Immunotherapeutics à Veloxis en avril 2021. Dans le cadre du contrat de licence, Veloxis a obtenu les droits mondiaux pour développer, fabriquer et commercialiser VEL-101 dans toutes les indications de transplantation.





Valeurs associées OSE IMMUNO Euronext Paris -2.90%