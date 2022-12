Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OSE Immuno: démarrage d'un premier essai chez l'homme information fournie par Cercle Finance • 22/12/2022 à 12:11









(CercleFinance.com) - OSE Immuno a annoncé jeudi avoir traité un premier patient avec son anticorps monoclonal anti-PD1 dans le cadre du démarrage d'un essai de phase 1/2 consacré aux tumeurs solides ou lymphomes avancés.



Cette première étude clinique de la biotech française vise à déterminer la dose maximale tolérée et/ou la dose recommandée en phase 2 d'OSE-279 en monothérapie dans les deux indications.



Les objectifs secondaires incluent l'évaluation de l'activité antitumorale, du profil de sécurité, de la pharmacocinétique et de l'occupation des récepteurs ou du profil pharmacodynamique.



OSE-279 est un anticorps monoclonal humanisé qui bloque à la fois les protéines PD-L1 et PD-L2, dont la surexpression représente un mécanisme d'échappement tumoral à la réponse immunitaire.





