OSE Immuno: de nouvelles données positives en phase 1/2

(CercleFinance.com) - OSE Immunotherapeutics a fait état hier soir de nouvelles données positives de phase 1/2 dans les tumeurs solides avancées, ce qui soutenait son titre mardi en Bourse de Paris.



Ces résultats, présentés à l'occasion du congrès de l'ESMO consacré aux thérapies ciblées contre le cancer qui se tient actuellement à Paris, montrent notamment un bon profil de pharmacocinétique et de pharmacodynamique.



Ils font par ailleurs apparaître un profil de tolérance acceptable, conforme au développement précédent des anti-PD1, ainsi qu'un signal élevé d'efficacité chez les 20 premiers patients représentant 13 types différents de tumeurs, fait valoir OSE.



Quatre réponses partielles en cours, à la dose de 600 mg toutes les six semaines avec un taux de réponse de 36%, ont été confirmées chez des patients atteints de carcinome épidermoïde anal, de sarcome pléomorphe indifférencié, de cancer thyroïdien oncocytaire et de sarcome alvéolaire des parties molles.



Suite à ces annonces, l'action OSE Immunotherapeutics progressait de plus de 5% mardi à la Bourse de Paris.



L'OSE-279 est un anticorps monoclonal humanisé anti-PD1 qui bloque à la fois les ligands PD-L1 et PD-L2, surexprimés dans les cellules tumorales et le microenvironnement tumoral.



'Pour rappel, l'objectif d'OSE Immuno est de mettre au point un anti-PD-1 pour adresser en priorité les indications de niche non ciblées par les Big Pharmas', indiquent les analystes d'Invest Securities.



Les résultats finaux de cet essai de phase I/II sont attendus au troisième trimestre 2024.





