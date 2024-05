Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client OSE Immuno: dans le vert sur des propos d'analyste information fournie par Cercle Finance • 28/05/2024 à 15:25









(CercleFinance.com) - OSE Immuno gagne un peu plus de 1% sur fond de propos favorables d'Invest Securities, qui réaffirme son opinion 'achat' sur le titre de la société biopharmaceutique, avec un objectif de cours rehaussé de 10 à 12,4 euros.



'OSE Immuno connait un début d'année 2024 explosif (+134% depuis fin février) soutenu par des annonces majeures sur le front du business development', note l'analyste, citant ainsi l'accord de licence avec Abbvie et l'amendement à la collaboration avec BI.





Valeurs associées OSE IMMUNO Euronext Paris +1.17%