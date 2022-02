OSE Immuno: cooptation d'un administrateur indépendant information fournie par Cercle Finance • 21/02/2022 à 10:28

(CercleFinance.com) - OSE Immunotherapeutics annonce la nomination d'Alexandre Lebeaut par cooptation en qualité d'administrateur indépendant de la société de biotechnologie, en remplacement d'Alexis Peyroles qui a démissionné de son poste d'administrateur.



Alexandre Lebeaut dispose de plus de 25 ans d'expérience dans le secteur, ayant occupé différents postes d'envergure internationale, essentiellement aux États-Unis et en particulier au sein de Bluebird Bio, Sanofi, Novartis et Schering Plough Research Institute.



Plus récemment, Alexandre Lebeaut était 'executive vice-president R&D and chief scientific officer' chez Ipsen aux États-Unis. Il dirige actuellement une organisation américaine à but non lucratif, I-ACT for Children, dédiée au développement de médicaments en pédiatrie.