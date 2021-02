Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OSE Immuno : contrat de financement avec la BEI Cercle Finance • 15/02/2021 à 14:00









(CercleFinance.com) - OSE Immunotherapeutics annonce la signature d'un contrat de financement bancaire de l'ordre de 25 millions d'euros maximum avec la Banque Européenne d'Investissement, qui sera composé de trois tranches dont deux de 10 millions et une de cinq millions. Ce prêt sera assorti d'un taux d'intérêt fixe de 5% annuel et payé annuellement. Le remboursement de chaque tranche se fera à l'issue d'une période de cinq ans après la date de décaissement de ladite tranche. Ce financement s'inscrit dans la stratégie de la BEI de soutien aux biotechs développant une expertise de pointe dans des domaines variés tels que l'immunothérapie pour OSE Immunotherapeutics, dont son projet de vaccin contre le SARS-CoV-2.

Valeurs associées OSE IMMUNO Euronext Paris +1.47%