OSE Immuno: autorisation d'accès précoce à Tedopi en Espagne information fournie par Cercle Finance • 01/03/2023 à 10:00

(CercleFinance.com) - OSE Immunotherapeutics annonce aujourd'hui que l'AEMPS, soit l'Agence du médicament espagnole, a rendu disponible un nouveau programme d'accès précoce qui permettra aux patients d'avoir accès à Tedopi® dans le cadre d'une autorisation pour ' situation spéciale 'v pour le traitement du cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) avancé ou métastatique après échec d'un traitement par inhibiteur de point de contrôle (IPC).



Le laboratoire précise que cette autorisation pour ' situation spéciale ' s'appuie sur les données positives d'un essai de phase 3.



OSE Immuno rappelle que Tedopi® est 'le premier vaccin thérapeutique contre le cancer ayant montré des résultats d'efficacité positifs et cliniquement pertinents associés à un gain significatif de survie et à un meilleur profil de tolérance et de qualité de vie chez des patients souffrant d'un CPNPC avancé'.



' La décision de l'Agence du médicament espagnole d'approbation de Tedopi® va faciliter l'accès précoce à un traitement en attendant son autorisation de mise sur le marché et représente un bénéfice significatif pour les patients en troisième ligne, en résistance secondaire post-traitement séquentiel par chimiothérapie et immunothérapie', a expliqué en substance le Dr. Santiago Viteri, Directeur médical du Centre anticancéreux UOMI, Clinica Mi Tres Torres, Barcelone.