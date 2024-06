Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client OSE Immuno: analyse positive présentée au congrès de l'ATC information fournie par Cercle Finance • 05/06/2024 à 08:17









(CercleFinance.com) - OSE Immunotherapeutics indique avoir présenté avec le CHU de Nantes, en session orale au congrès annuel ATC de Philadelphie (du 1er au 5 juin), une analyse positive des données issues de la première utilisation en transplantation rénale de l'anti-CD28 FR104/VEL-101.



'Les données montrent la sécurité du produit utilisé en combinaison et les premiers signes d'efficacité sans épisode de rejet aigu après un an de suivi post-transplantation rénale chez tous les patients de l'étude', précise Gilles Blancho, son investigateur principal.



'Les résultats de l'exploration du profil de tolérance de FR104/VEL-101 semblent prometteurs et encourageants pour la poursuite du développement en phase 2 chez des patients transplantés rénaux, en attente de solutions innovantes', poursuit-il.





