OSE Immuno: analyse intermédiaire positive d'une étude

(CercleFinance.com) - OSE Immunotherapeutics annonce avoir présenté une analyse intermédiaire positive des données issues de l'essai clinique de phase 1/2 portant sur la première utilisation en transplantation rénale de l'anti-CD28 FR104/VEL-101, réalisée avec le CHU de Nantes.



À cette analyse intermédiaire, aucune alerte de sécurité n'a été n'a été détectée. Les effets indésirables étaient ceux classiquement observés en transplantation rénale et aucun rejet aigu n'a été observé sous FR104/VEL-101.



'Cette étape majeure marque une avancée clé dans le développement clinique de l'antagoniste de CD28 FR104/VEL-101 vers un essai de phase 2', précise Nicolas Poirier, le directeur général de la société biopharmaceutique.





