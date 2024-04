Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ose Immuno a reçu un financement de Bpifrance information fournie par Cercle Finance • 11/04/2024 à 10:26









(CercleFinance.com) - OSE Immunotherapeutics annonce avoir reçu un financement non dilutif de 8,4 millions d'euros dans le cadre de l'appel à projets ' i-Démo ' du plan France 2030 opéré par Bpifrance pour le compte de l'État.



Ce financement public soutiendra l'essai clinique de Phase 3 d'enregistrement de Tedopi®, vaccin contre le cancer à base de néo-épitopes, en deuxième ligne de traitement dans le cancer du poumon non à petites cellules, chez des patient HLA-A2 positifs, en résistance secondaire ou acquise à l'immunothérapie anti-PD-(L).



' Cette innovation répondra au besoin médical important de patients souffrant d'un cancer du poumon non à petites cellules, en l'absence d'options thérapeutiques approuvées à ce jour après échec des immunothérapies. Suite à l'approbation du protocole de l'essai par la FDA en début d'année, nous allons pouvoir démarrer cette Phase 3 confirmatoire aux États-Unis dans les prochaines semaines puis, après l'obtention de l'approbation de

l'EMA, en Europe et en particulier en France où de nombreux sites cliniques sont prévus ', a déclaré Nicolas Poirier, Directeur général d'Ose

