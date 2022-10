OSE Immuno: +27%, les pistes se précisent pour Tedopi information fournie par Cercle Finance • 21/10/2022 à 11:26

(CercleFinance.com) - Avec un bond de plus de 27%, OSE Immunotherapeutics signe l'une des plus fortes hausses de la Bourse de Paris vendredi après avoir un point d'étape sur Tedopi, son vaccin thérapeutique contre le cancer.



La société de biotechnologie indique que des autorisations d'accès compassionnel ont été accordées à Tedopi dans le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) par plusieurs autorités sanitaires en Europe.



Ce feu vert des agences de santé en France, en Italie et en Espagne concerne le traitement en troisième ligne de la maladie, après échec d'une chimiothérapie et d'une immunothérapie.



L'accès compassionnel est une option de traitement qui permet le recours à des médicaments sans autorisation de mise sur le marché pour un patient donné.



Sous de strictes conditions, des produits en cours de développement peuvent être mis à la disposition de groupes de patients souffrant de maladies sans traitement approprié et qui ne sont pas éligibles à un essai clinique.



OSE déclare par ailleurs qu'une réunion est prévue avec la FDA américaine afin de valider le nouveau protocole de l'essai clinique confirmatoire de Phase 3 chez des patients atteints d'un CPNPC en seconde ligne après échec d'une immunothérapie.



Enfin, OSE Immunotherapeutics dit avoir renforcé la propriété intellectuelle mondiale de Tedopi jusqu'en 2038 avec des brevets accordés en 2022 en Europe, aux Etats-Unis, en Chine et au Japon.