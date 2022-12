Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OSE Immmuno: tirage de la deuxième tranche de la BEI information fournie par Cercle Finance • 19/12/2022 à 14:35









(CercleFinance.com) - Après le tirage de la première tranche en juillet 2021, OSE Immunotherapeutics annonce le tirage de 10 millions d'euros au titre de la deuxième tranche du prêt accordé par la Banque Européenne d'Investissement (BEI) le 12 février 2021.



Cette deuxième tranche portera un intérêt fixe annuel de 5% payé annuellement, sur une maturité de cinq ans. Elle est liée à l'émission de BSA au profit de la BEI ouvrant droit, en cas d'exercice, à la souscription de 550.000 actions (soit 2,97% du capital).



La société de biotechnologies a souhaité conforter sa structure financière jusqu'au troisième trimestre 2023, afin de financer ses programmes pré-cliniques et cliniques. Suite au tirage de cette tranche, le montant de ses dettes financières s'élève à 26 millions d'euros.





Valeurs associées OSE IMMUNO Euronext Paris -1.17%