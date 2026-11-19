Le groupe gazier japonais Osaka Gas 9532.T va poursuivre l'expansion de ses activités aux États-Unis et en Inde malgré la montée des risques géopolitiques mondiaux, a déclaré jeudi son président, Masataka Fujiwara.

Osaka Gas produit et commercialise du gaz de schiste américain auprès de clients nationaux, et développe actuellement ses ventes de gaz naturel produit localement ainsi que le développement des énergies renouvelables en Inde

La société ne s’inquiète pas quant à la sécurité de son approvisionnement en gaz naturel liquéfié (GNL) pour la période de forte demande hivernale, car elle n’a pas de contrats nécessitant des livraisons via le détroit d’Ormuz et a garanti la majeure partie de ses approvisionnements par des contrats à long terme, a déclaré Sunao Okamoto, directeur exécutif.

Toutefois, des stocks de gaz européens inférieurs à la normale pourraient entraîner une concurrence entre l’Europe et l’Asie pour le GNL au comptant après l’hiver, ce qui risquerait de faire grimper les prix, a ajouté M. Okamoto

Osaka Gas a décidé de se retirer du projet gazier Greater Sunrise, dont les gisements sont situés entre le Timor oriental et l’Australie, après y avoir participé depuis 2000, car le développement n’avait guère progressé et il était temps de passer à autre chose dans le cadre d’une réorganisation de son portefeuille, a déclaré M. Okamoto

En septembre, Osaka Gas a acquis une participation de 5 % dans le projet gazier australien Browse. M. Okamoto a déclaré que la société s’attendait à ce que le projet finisse par aboutir et qu’elle considérait l’Australie comme un allié du Japon ne présentant aucun goulet d’étranglement majeur pour le transport maritime. Ce projet permettrait également à Osaka Gas de s’approvisionner en GNL sur une base FOB (franco à bord) à partir de sa propre production