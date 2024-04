Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Orpea : teste les 12E, soit +20% en 3 séances information fournie par Cercle Finance • 04/04/2024 à 10:58









(CercleFinance.com) - Orpea teste les 12E, soit +20% repris en 3 séances... mais le titre n'est pas tiré d'affaire car il vient d'inscrire un nouveau plancher historique à 9,97E le 28 mars (clôture du 1er trimestre au plus bas absolu).

L'hypothèse optimiste serait la formation d'un double-bottom (ou 'W' haussier) sur les 10,1E, un figure qui serait validée par le refranchissement des 13,2 puis des 14E, avec pour objectif le retracement des 17,2E, le plus haut annuel du 2 janvier... puis le test des 19E, avant de tenter de refermer le 'gap' des 21,7E du 29/11.





Valeurs associées ORPEA Euronext Paris -0.11%