Orpea sous pression après un point d’étape sur la mission d’évaluation

(AOF) - C’est l’heure d’un premier bilan pour Orpea. Après le séisme qu’avait représenté la publication du livre « Les Fossoyeurs », l’exploitant d’Ehpad avait confié une mission d’évaluation indépendante aux cabinets Grant Thornton et Alvarez & Marsal portant sur les graves accusations dont il faisait l’objet. Un point d’étape vient d’être rendu public. Sur une place parisienne dans le vert, le titre Orpea abandonne plus de 2% à 33,73 euros.

Grant Thornton et Alvarez & Marsal expliquent que " les constatations préliminaires que nous formulons dans ce document, sous réserve de toutes les investigations restant à réaliser à ce jour, conduisent à identifier l'existence de rabais, remises et ristournes consenties y compris par des fournisseurs de produits financés sur fonds publics, des déclarations erronées des comptes d'emploi aux autorités de tutelle, la non-conformité dans la contractualisation de CDD et le recours à des intermédiaires y compris à un ancien préfet ".

" En revanche, elles ne permettent pas à ce jour de confirmer l'existence d'un système conduisant à des situations régulières de pénuries sur la fourniture de protections ou d'un système de rationnement sur la restauration ", ajoutent les deux cabinets.

Concernant le niveau d'effectifs disponibles pour prendre en charge les résidents, les constatations de Grant Thornton et Alvarez & Marsal ne permettent pas de confirmer à ce jour l'existence, sur la période 2019 à 2021, d'un système visant à organiser de manière délibérée une situation de sous-effectif afin d'optimiser les profits du groupe Orpéa.

Les deux cabinets constatent toutefois que le processus budgétaire mis en œuvre et le pilotage de l'activité présentent des défauts d'approche et de conception qui, associés à une contrainte forte sur des objectifs de marge et de contrôle de la masse salariale globale des Ehpad, conduisent à un niveau de contrainte pour les Etablissements provoquant régulièrement des situations de sous-effectif.

" Nous poursuivons nos travaux avec l'objectif d'apporter des conclusions définitives sur le plus grand nombre possible d'allégations d'ici à la fin du mois de juin ", ont conclu Grant Thornton et Alvarez & Marsal.

Face aux " circonstances exceptionnelles actuellement traversées par la société ", Orpea a décidé de reporter la publication de ses comptes annuels au 13 mai prochain. Le chiffre d'affaires du premier trimestre sera dévoilé au même moment.

Pour mémoire, fin mars, Brigitte Bourguignon, la ministre chargée de l'Autonomie, avait annoncé que l'Etat allait porter plainte contre Orpea et qu'il allait exiger le remboursement des financements publics qui auraient été irrégulièrement employés.

Cette annonce faisait suite aux conclusions de l'enquête menée par l'Inspection générale des finances (IGF) et des affaires sociales (IGAS) et faisant état de " dysfonctionnements significatifs dans l'organisation du groupe au détriment de la prise en charge des résidents ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

=/ Points-clés /=

- Numéro 1 européen de la prise en charge globale de la dépendance avec plus de 116 000 lits et 1 156 établissements dans 23 pays, créé en 1989 ;

- Chiffre d’affaires de 4,3 Mds€, réparti entre la France-Bénélux pour 60 %, l’Europe centrale pour 26 %, l’Europe de l’est pour 9 %, la péninsule ibérique et l’Amérique latine (Brésil, Chili et Uruguay) pour 5 % puis la Chine ;

- Modèle de création de valeur fondé sur 4 piliers : l’investissement dans l’humain, la qualité du service évaluée régulièrement, une organisation adaptée au développement à l’international dans les localisations à fort pouvoir d’achat, la détention à 50 % de l’immobilier (47 % en 2020) ;

- Capital éclaté (14,5 % pour le fonds de retraite canadien CPPIB et 5 % pour FFP de la famille Peugeot), Philippe Charrier présidant le conseil d’administration de 13 membres, Yves Le Masne étant directeur général ;

- Bilan tendu avec 3,6 Mds€ de capitaux propres face à 6,7 Mds€ de dettes nettes, accrues par la croissance externe.

=/ Enjeux /=

- Organisation opérationnelle décentralisée visant à la maîtrise de l’internationalisation du groupe présent dans 23 pays, avec des équipes de direction pour chaque zone géographique et une harmonisation des procédures et contrôles menés par le siège ;

- Stratégie d’innovation d’anticipation des prises en charge de la fragilité humaine :

- Open innovation avec 108 projets autour de la santé & soin, de la restauration & hospitalité, de la construction et des process,,

- recherche universitaire avec près de 30 projets innovants,

- 100% des nouvelles constructions certifiées HQE,

- réduction de 5 % des consommations d’énergie,

- Feuille de route environnementale 2023 :

- 100% des appels d’offres comprenant une évaluation RSE,

- 100% des fournisseurs signataires de la charte achats responsables,

- 100% des nouvelles constructions certifiées HQE,

- réduction de 5 % des consommations d’énergie,

- 1 er lancement d’un emprunt vert en mars ;

- Après l’acquisition des murs de 3 maisons de retraite allemandes, succès du partenariat conclu avec Icade Santé dans le développement en Europe ;

- Réservoir de croissance apporté par les 26 000 lits en construction et renforcé par les 6 acquisitions réalisées au 1 er semestre.

=/ Défis /=

- Reconquête des investisseurs après l’effondrement de la valorisation dû à la publication d’un essai –Les Fossoyeurs- sur les maltraitances subies par des résidents de maisons de retraite du groupe, les pratiques de marge arrière et sur la surcharge de travail des salariés ;

- Conclusions du rapport de deux cabinets indépendants sur les pratiques du groupe par rapport « aux allégations rapportées dans le livre » ;

- Report au 30 avril de la publication du rapport annuel 2021 .

- Programme de rachat d’actions.

