Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orpea : signal haussier confirmé au-delà des 103E Cercle Finance • 25/05/2020 à 14:49









(CercleFinance.com) - Orpea booste vers 107E et sort 'par le haut' de son canal qui était déjà ascendant : le signal haussier est confirmé au-delà des 103E et se dirige vers le comblement du 'gap' des 111,4E du 10 avril... qui coïncide avec l'ex-zénith de la mi-avril 2019: une résistance solide !

Valeurs associées ORPEA Euronext Paris +5.25%