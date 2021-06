Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orpea : se redresse vers 106E Cercle Finance • 30/06/2021 à 14:30









(CercleFinance.com) - Orpea se redresse vers 106E et va tenter de soulever la résistance des 109E (sommet du canal délimité par 102E en support) qui s'oppose au retour vers les sommets (117,5E le 4 février) depuis le 24 avril.

Valeurs associées ORPEA Euronext Paris +2.81%