Orpea: se hisse vers 39,8E, second test en 10 jours

(CercleFinance.com) - L'émission 'Cash investigation' consacrée au EHPAD n'a pas mis en lumière de malversations susceptibles de valoir de coûteux procès aux leaders cotés en bourse.

Orpea se hisse vers 39,8E, retraçant son zénith du 23/02: au-delà de 40E, le titre pourrait accélérer son redressement en direction de 48/49E (règle du balancier).





Valeurs associées ORPEA Euronext Paris +8.38%