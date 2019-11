Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orpea : revoit à la hausse son objectif de CA 2019 Cercle Finance • 05/11/2019 à 18:20









(CercleFinance.com) - Le groupe Orpea annonce ce soir revoir à la hausse ses attentes en matière de chiffre d'affaires sur 2019. Orpea vise désormais un CA de 3,735 milliards d'euros, qui seraient alors en hausse de +9,2% par rapport à 2018. Il anticipait jusqu'à présent des revenus à 3,7 milliards d'euros. Cette annonce a été faite à l'occasion de la publication des revenus sur 9 mois du groupe. Ceux-ci s'affichent à 2,784 milliards d'euros, en hausse de 9,4% par rapport à la même période en 2018.

