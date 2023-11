Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orpea: révision des objectifs avec un point d'activité information fournie par Cercle Finance • 06/11/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - A l'occasion d'un point d'activité, Orpea fait part d'une mise à jour de ses projections financières, attendant désormais pour l'année 2023 un EBITDAR situé dans le bas de la fourchette de 705 à 750 millions d'euros communiquée le 13 juillet.



Concernant ses perspectives au-delà de 2023, le groupe a décalé de 12 mois ses objectifs d'EBITDAR (1,2 milliard d'euros) et de levier financier (5,5 fois) attachés au plan d'affaires de novembre 2022, passant de 2025 à 2026.



Sur le troisième trimestre 2023, son chiffre d'affaires s'est accru de 11,1% à 1,31 milliard d'euros (+10,8% à 3,85 milliards sur les neuf premiers mois de l'exercice), grâce à un taux d'occupation moyen en progression et à des augmentations de prix.





