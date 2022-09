Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orpea : retrace le plancher des 20,75E du 14 juin information fournie par Cercle Finance • 01/09/2022 à 09:53









(CercleFinance.com) - Les programmes de ventes s'attaquent de nouveau à Orpea qui retrace le plancher historique des 20,75E du 14 juin: le titre ouvre un 'gap' sous 21,74E qui pourrait déboucher sur une glissade vers 19,7E, plancher d'octobre 2008.





Valeurs associées ORPEA Euronext Paris -3.68%