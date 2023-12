Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Orpea: résultats de son augmentation de capital information fournie par Cercle Finance • 18/12/2023 à 10:05









(CercleFinance.com) - Orpea a annoncé vendredi les résultats de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires réservée à personnes dénommées, à savoir la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), CNP Assurances et MACSF Epargne Retraite assortie d'un droit de priorité accordé aux Actionnaires Existants de la Société.



L'augmentation de capital porte sur un montant (prime d'émission incluse) de 1 160 080 552 euros, par émission de 65 173 064 696 actions nouvelles à un prix d'émission de 0,0178 euro par Action Nouvelle.



À l'issue du délai de priorité de souscription qui s'est achevé le 12 décembre 2023, la demande émanant des Actionnaires Existants s'est élevée à 5 625 195 Actions Nouvelles.



En conséquence, les 65 173 064 696 Actions Nouvelles émises dans le cadre de l'Augmentation de Capital Groupement ont été souscrites pour 5 625 195 Actions Nouvelles souscrites par les Actionnaires Existants au titre de l'exercice de leur droit de priorité, soit environ 0,1 million d'euros et 65 167 439 501 Actions Nouvelles souscrites par les membres du Groupement, conformément à leur engagement de souscription, soit un total d'environ 1 160 millions d'euros.





Valeurs associées ORPEA Euronext Paris +0.68%