Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orpea: restitution de sommes exigées par la CNSA information fournie par Cercle Finance • 03/08/2022 à 13:28









(CercleFinance.com) - Orpea indique avoir reçu de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) une mise en demeure de restitution de financements indûment perçus, datée du 29 juillet, faisant suite au rapport de la mission commune IGAS-IGF, à hauteur de 55,8 millions euros.



Le groupe de prise en charge de la dépendance ajoute qu'il 'remboursera les sommes dont l'affectation était inadéquate' et que pour les montants qui font l'objet de divergences d'appréciation, il 'apportera ses réponses à la CNSA dans le délai imparti'.





Valeurs associées ORPEA Euronext Paris +0.82%