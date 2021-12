Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orpéa : reprise en 'V' sur 81,2E, peut viser 89E information fournie par Cercle Finance • 14/12/2021 à 12:54









(CercleFinance.com) - Orpéa amorce un beau rebond sur 82E qui confirme l'ébauche d'une reprise en 'V' sur 81,2E le 2/12 : le franchissement des 89E donnerait accès aux 95E, le zénith du 5/11





Valeurs associées ORPEA Euronext Paris +5.51%