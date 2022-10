Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orpea: reprise de cotation à l'ouverture information fournie par Cercle Finance • 26/10/2022 à 08:08









(CercleFinance.com) - Orpea annonce que suite à la suspension intervenue le 24 octobre, la reprise de la cotation de l'ensemble de ses instruments financiers (actions, titres de créance et instrument liés) interviendra ce mercredi 26 octobre à l'ouverture des marchés.



Il explique avoir obtenu l'ouverture d'une procédure amiable de conciliation pour engager des discussions relatives à la restructuration de sa dette financière, à l'obtention de nouveaux moyens financiers et à l'ajustement de ses covenants.



'Cette nouvelle étape, qui a reçu l'accord et le soutien unanime du conseil d'administration, est une condition indispensable à la mise en oeuvre du plan de transformation d'Orpea, qui sera présenté le 15 novembre prochain', précise le groupe d'Ehpads.





Valeurs associées ORPEA Euronext Paris -34.34%