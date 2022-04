Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orpea: reporte la publication de ses comptes annuels information fournie par Cercle Finance • 26/04/2022 à 09:45









(CercleFinance.com) - Face aux circonstances exceptionnelles actuellement traversées par la Société, qui ont entrainé le concours des équipes aux enquêtes des autorités publiques, à la préparation de l'audition au Sénat ainsi qu'aux travaux menés par les cabinets indépendants, le groupe Orpea a décidé de reporter la publication de ses comptes annuels en cours d'audit au vendredi 13 mai 2022.



La Société demandera au Président du Tribunal de Commerce une prorogation du délai pour tenir son assemblée générale annuelle fin juillet 2022.



La Société communiquera également le vendredi 13 mai 2022 son chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2022.



Comme elle s'y était engagée, la Société publie sur son site l'ensemble des constatations préliminaires du rapport des cabinets Grant Thornton et Alvarez & Marsal ainsi que la déclaration du Conseil d'administration.



Vis-à-vis des actionnaires et investisseurs, la société continuera de privilégier une communication publique par rapport à toute autre forme de communication.





Valeurs associées ORPEA Euronext Paris -1.39%