Orpea: renouvellement du conseil d'administration

(CercleFinance.com) - Après la nomination de Laurent Guillot comme nouveau directeur général à compter du 1er juillet, Orpea annonce qu'un profond renouvellement de son conseil d'administration sera proposé à l'assemblée générale du 28 juillet.



Ainsi, il sera proposé à cette AG de désigner, pour une durée de quatre ans, cinq nouveaux administrateurs, dont quatre indépendants, à savoir l'ex-PDG de la SNCF Guillaume Pepy, ainsi qu'Isabelle Calvez, John Glen et David Hale.



S'il est élu, Guillaume Pepy sera proposé pour assurer la présidence du nouveau conseil d'administration. Par ailleurs, Laurent Guillot sera également proposé comme nouvel administrateur lors de cette AG.



Enfin, Bertrand Finet, directeur général de Peugeot Invest Assets, succèdera à Thierry de Poncheville comme représentant permanent de la société Peugeot Invest Assets au conseil d'administration.





Valeurs associées ORPEA Euronext Paris -2.37%