Orpea relève son objectif annuel de croissance

(AOF) - Orpea a réalisé mercredi soir son point d’activité au titre du troisième trimestre 2021. Ainsi, le spécialiste de la prise en charge de la dépendance (maisons de retraite, cliniques de moyen séjour et de psychiatrie et maintien à domicile) a publié un chiffre d’affaires de 1,11 milliard d’euros, en hausse de 10,8% sur un an. En organique, la croissance est de 5,7%.

" Cette performance résulte de l'excellente dynamique de toutes les zones géographiques en termes de taux d'occupation, tant dans les maisons de retraite que dans les cliniques SSR et de santé mentale ", a expliqué Yves Le Masne, le directeur général d'Orpea.

Sur le troisième trimestre, les ouvertures de nouveaux lits issus des projets de construction, accélèrent avec 1 060 lits ouverts, contre une moyenne d'un peu plus de 600 sur les deux trimestres précédents.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 3,18 milliards d'euros, soit une progression de 9,4% à données publiées et de 5,4% en organique.

Compte tenu de ces éléments et d'une dynamique toujours soutenue en octobre, Orpea a relevé ses objectifs annuels. Le groupe vise désormais une croissance de plus de 9% pour son chiffre d'affaires, à plus de 4,275 milliards d'euros, contre " plus de 7,5 % " auparavant.

" Ce relèvement significatif, de 3 points par rapport à l'objectif initial annoncé en mars 2021, résulte essentiellement d'une montée en puissance de la croissance organique tout au long de l'exercice ", a commenté Yves Le Masne.

En parallèle, Orpea a confirmé son objectif d'une progression de la marge d'Ebitdar au second semestre.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.