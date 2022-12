Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orpea : refranchit en force les 7E, pourrait viser 8E information fournie par Cercle Finance • 02/12/2022 à 16:14









(CercleFinance.com) - Cela faisait Orpea 8 jours qu'Orpéa végétait entre 6,55 et 7E : le titre refranchit en force les 7E et vient combler dans la foulée le 'gap' des 7,35E du 18/11.

La hausse pourrait se prolonger en direction de l'ex-plancher des 8E du 3 au 10/11 et l'objectif suivant, ce sera l'ex-résistance des 9,5E du 1er et 14/11





