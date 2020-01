Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orpea : reclassement de la participation du Dr Marian Cercle Finance • 22/01/2020 à 07:35









(CercleFinance.com) - Orpea annonce une nouvelle répartition de son actionnariat au 22 janvier suite au reclassement de la totalité de la participation du Dr Marian, reclassement réalisé par construction accélérée d'un livre d'ordres le 21 janvier. L'opération a porté sur 4.080.420 actions, soit 6,3% du capital, au prix de 111,85 euros par action, soit une décote de 4,6% par rapport au cours de clôture du 21 janvier. Elle permet d'élargir le flottant et la base actionnariale et ainsi d'accroître la liquidité du titre. A cette occasion, Orpea 'réitère avec une très grande confiance sa stratégie de développement pour conforter sa position de leader mondial de la prise en charge de la dépendance lui assurant une forte croissance rentable sur le court, moyen et long terme'.

