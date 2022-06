Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orpea: rebondit sur 20,5E, teste 23E information fournie par Cercle Finance • 17/06/2022 à 11:00









(CercleFinance.com) - Orpea rebondit sur 20,5E et teste 23E: le titre n'est pas tiré d'affaire, c'est à dire sorti de son canal baissier car il lui faudra franchir la résistance majeure des 27E, en direction cette fois de la grosse résistance des 7 février et 9 mai







Valeurs associées ORPEA Euronext Paris +6.59%