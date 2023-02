Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orpea: progression de 9% du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 13/02/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - Orpea annonce pour l'exercice 2022 une progression de 8,9% de son chiffre d'affaires, dont +5,5% en organique, conduisant à un total de 4,68 milliards d'euros, en ligne avec celui présenté le 15 novembre dernier dans le cadre de son plan de refondation.



Son chiffre d'affaires en France s'est accru de 2,1% (dont +1,9% en organique), pénalisé par le contexte de crise de ses maisons de retraite, mais les autres zones géographiques ont connu des croissances élevées, essentiellement de nature organique.



Orpea rappelle avoir fait part début février d'un accord de principe pour une restructuration financière. Les discussions se poursuivent afin de le formaliser et 'devraient permettre d'aboutir rapidement à la conclusion de l'accord de lock-up'.





Valeurs associées ORPEA Euronext Paris +38.75%